Anzeige

„Vollblüter“

Thriller um zwei mordlustige Teenager. Lily und Amanda sind zwei Mädchen aus der Ostküsten-Upperclass in Connecticut, irgendwo zwischen Highschool und Studienbeginn. Früher einmal waren sie gut befreundet, dann haben sie sich nach einem Streit aus den Augen verloren, jetzt soll die eine der anderen bei den Aufnahmetests für prestigeträchtige Colleges helfen. Die beiden kommen einander wieder näher und als Amanda Lilys Stiefvater Mark kennenlernt, merkt sie, wie sehr Lily ihn hasst. Die beiden Mädchen schmieden einen Plan: Wie wäre es eigentlich, Mark umzubringen? (93 Minuten, ab 16 Jahre)

„Aus nächster Distanz“

Ein Kammerspiel um Leben und Tod. Das große Ganze im kleinen Konkreten erzählen: Der israelische Regisseur Eran Riklis spiegelt in seinem neuen Thriller „Aus nächster Distanz“ den Nahostkonflikt in eine Hamburger Altbauwohnung und zeigt anhand der Geschichte von zwei Frauen in geheimer Mission, wie Versöhnung funktioniert: Die israelische Mossad-Geheimagentin Naomi wird nach einer langen Dienstpause wieder reaktiviert und soll in einer Hamburger Wohnung eine libanesische Informantin beschützen. Mona wird in einem sogenannten Safehouse, einem sicheren Unterschlupf, versteckt gehalten. Ein komplexes Verwirrspiel aus Verrat und Loyalität beginnt. (93 Minuten, ab 12 Jahre)

„Sauerkrautkoma“

Mordermittlungen in Bayern. Es gibt wieder ein Mordopfer in Niederkaltenkirchen: Diesmal hat es das Au-pair-Mädchen des Bürgermeisters erwischt und die Leiche liegt ausgerechnet im Kofferraum von Eberhofer senior. Das ist für den Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ein ganz besonderer Ansporn: Sein Vater hat doch nichts mit einem Mord zu tun! Mit „Sauerkrautkoma“ kommt der fünfte Teil der Krimireihe von Bestsellerautorin Rita Falk in die Kinos. Regisseur Ed Herzog setzt das aberwitzige Alltagsgeschehen in Bayern in Szene. (96 Minuten, ab 12 Jahre)

„Gans im Glück“

Luftiges Familienabenteuer. Der Waliser Christopher Jenkins legt mit dem Animationsabenteuer sein Regiedebüt vor. Es geht um den kleinen Peng, der ein ziemlich großer Störenfried ist und mit seinen halsbrecherischen Flugmanövern ein ums andere Mal die anderen Gänse, die mit ihm unterwegs sind, in Gefahr zu bringen droht. Doch eines Tages wendet sich das Blatt für den Gänserich, der nach einem Absturz mit einem lahmen Flügel zurechtkommen muss – und von seiner Fluggruppe mit diesem Problem allein gelassen wird. Schließlich bitten Peng auch noch zwei ziemlich freche Gänseküken um Hilfe. (91 Minuten, ohne Altersbeschränkung) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.08.2018