Frühlingsmarkt lockt nach Lorsch

Anzeige

Lorsch.Jeweils ab 11 Uhr findet morgen und am Sonntag, 12. und 13. Mai, der Frühlingsmarkt mit Bienen- und Dichterfest sowie Pfingstrosentagen in der Lorscher Innenstadt statt. Der Markt zieht sich zwischen Stadthaus und Palais von Hausen, zwischen Altem Rathaus und evangelischer Kirche. Im Foyer des Paul-Schnitzer-Saals präsentiert sich der Heimat- und Kulturverein, die Lorscher Nähschule bietet Taschen aus Frühlingsmarkt-Bannern an.

Der Poetry Slam des Jugendrats findet morgen ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Museumszentrums statt. Für morgen lädt die katholische Kirche von 8 bis 14 Uhr zum Flohmarkt ein, die evangelische Kirche ab 17 Uhr zum Konzert. Der Sonntagnachmittag ist verkaufsoffen, während auf der Bühne am Alten Rathaus an beiden Tagen ein Musikprogramm geboten wird. zg