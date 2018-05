Anzeige

Bergstraße.Im Lorscher Theater Sapperlot ist heute (29.) wieder der Kultursalon geöffnet. Bei freiem Eintritt präsentieren sich ab 20 Uhr diverse Kleinkünstler auf der Bühne. Am Samstag (2.), 20.30 Uhr, kommt der Kabarettist Frank Fischer mit seinem Programm „Gewöhnlich sein kann jeder“. Am Sonntag (3.), 19.30 Uhr, und Montag (4.), 20.30 Uhr, absolviert das Comedy-Musikduo Die Feisten gleich ein Doppel-Gastspiel, das unter dem Motto „Adam & Eva“ steht. Das Bühnenprogramm des Sapperlot geht damit bis Anfang August in eine Sommerpause (Kartenvorverkauf Theater Sapperlot: Telefon 06251/970 538).

Das Bensheimer Musiktheater Rex meldet nur einen Termin: Am Mittwoch (30.), 20.30 Uhr, stellt sich der in Irland enorm erfolgreiche Sänger Nathan Carter vor, der die musikalischen Traditionen seiner Heimat und der amerikanischen Country Music verbindet (Karten-Info Musiktheater Rex: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: veranstalter