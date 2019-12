Fünfzehn Termine in einer Woche: das aktuelle Programm der Bergsträßer Bühnen

9 Fotos ansehen © Veranstalter

Theater Mobile Zwingenberg

Marcel Adam ist Lieder- und Comedy-Autor, Mundartdichter, Sänger, Komponist und Entertainer. Am Freitag (6.), 20 Uhr, präsentiert er mit seinem Trio das Programm „La fine Équipe“ mit deutschen und französischen Chansonklassikern. Neue Friche und Energie in die Klassikszene bringt seit einiger Zeit die Gruppe Spark, indem sie Stile mixt und eher ungewohnte Klangvariationen ausprobiert. Ihr Programm „Sparks of Christmas“ ist am Samstag (7.), 20 Uhr, zu erleben (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Marstall Heppenheim

Eine laut Ankündigung etwas andere musikalische Winterreise ist am Mittwoch (4.), 20 Uhr, zu erleben. Bestritten wird das Konzert von der Jazz-Sängerin Stefanie Boltz und ihrem Trio (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Das Emgirantenstück „Transit“ steht am Donnerstag (5.), 20 Uhr, auf dem Programm. Es gastiert eine Produktion des Landestheaters Tübingen. „The Best of Black Gospel“ wird für Freitag (6.), 20 Uhr, angekündigt. Das Ensemble vereint laut Pressemitteilung „eine Auswahl der besten Gospelsänger und -sängerinnen aus den USA“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Zwei Eigenproduktionen hat das Ensemble derzeit im Programm, beide sind in dieser Woche zu sehen: am Samstag (7.), 20 Uhr, „Pfefferkuchen und Gin“, sowie am Sonntag (8.), 15.30 Uhr, „Der Froschkönig“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

Wieder einmal zu Gast ist am heutigen Dienstag (3.), 20.30 Uhr, die serbische Blues-Gitarristin Ana Popovic mit ihrer Band. Zwei akustische Gitarren und Gesang gibt es beim Duo Ezio am Donnerstag (5.), 20.30 Uhr.

Den Sound von Linkin Park bringt die Coverband Living Theory am Freitag (6.), 20.30 Uhr, auf die Bühne. Funk und Soul schließlich stehen im Mittelpunkt am Samstag (7.), 20.30 Uhr, beim Konzert der Formation Amokoma (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Ausverkauft sind die Gastspiele von Stephan Bauer heute (3.), 20.30 Uhr, und Vocal Recall am Freitag (6.), 20.30 Uhr. Am Samstag (7.), 20.30 Uhr, kommt ein Altmeister der Neuen Frankfurter (Humor-)Schule: Pit Knorr & Die eiligen drei Könige präsentieren ihr Programm „Erna, der Baum nadelt!“. Am Sonntag (8.), 19.30 Uhr, gibt es unter dem Titel „Invitation to the Blues“ Klaviermusik und Gesang mit Mr. Leu (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: Hohenberg/Meyer/Sigmund/LTT/ Tomas/Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.12.2019