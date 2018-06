Anzeige

Weinheim.„Public Viewing“ an einem besonderen Ort: Wie schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft vor vier, acht und zwölf Jahren, öffnet die Stadt Weinheim auch zum Turnier in Russland die Tore ihres Schlosshofs. Der Platz zwischen den Schlossflügeln A und G neben dem Schlosspark verwandelt sich bei jedem Deutschland-Spiel in eine Fanmeile, also erstmals am Sonntag, 17. Juni, gegen Mexiko. Der Eintritt ist kostenlos. Einlass ist jeweils 90 Minuten vor dem Anpfiff. „Wir haben technisch aufgerüstet, um beste Bedingungen zu bieten, eine Fernsehqualität wie zu Hause“, verspricht Michael Wiegand, dessen „Café Central“ als Veranstalter des Schlosshof-Kicks auftritt. Eine Fanmeile zwischen historischen Mauern also. Der Marktplatz mit seinen Kneipen, Bistros und Restaurants unter ist zwar kein offizielles Public-Viewing-Gelände. Aber bei schönem Wetter stellen die Gastronomen Fernsehbildschirme in ihre Fenster. zg/BILD: