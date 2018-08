Das Foto des Berberäffchens ist an seinem zweiten Lebenstag aufgenommen worden. © bahlo

Die Berberaffen im Bergtierpark Erlenbach haben Nachwuchs bekommen: Alles dreht sich dieser Tage im neuen Affenhaus um ein herziges kleines Baby, das am 3. August geboren wurde, heißt es in der Pressemitteilung aus der Verwaltung. Die Mama sorgt Tag und Nacht für sein Wohlergehen, und auch Papa ist immer in der Nähe.

Die anderen Berberaffen nehmen rücksichtsvoll Anteil. Wird das Kleine

...

Sie sehen 26% der insgesamt 1525 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.08.2018