Gastspiele auf Bergsträßer Kleinkunstbühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Das Trio 3 D besteht aus den Odenwälder Brüdern Adax, Matthias und Franz Jürgen Dörsam. Mit Neuinterpretationen und eigenen Kompositionen ist es am Freitag (7.), 20 Uhr, zu erleben. Am Samstag (8.), 20 Uhr, gibt es Illusionen und Experimente mit Harry Keaton und seinem „magischen Klassenzimmer“ (Vorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Theater Sapperlot Lorsch

„Volksbegehren – Die Kulturgeschichte der Fortpflanzung“: Diesem Thema widmet sich der Kabarettist Jürgen Becker am Donnerstag (6.), 20.30 Uhr. Am Freitag (7.), 20.30 Uhr, präsentieren Michael Quast und Philipp Mosetter von der Fliegenden Volksbühne Frankfurt ihre Version von Grimms Märchen. Von Abenteuern auf hoher See berichtet die Formation Hiss in ihrem neuen Konzertprogramm – erleben am Samstag (8.), 20.30 Uhr (Vorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: Groß/Mayer/Veranstalter

