Bergstraße.Morgen werden wieder zahlreiche Besucher zur Weinlagenwanderung zwischen Heppenheim und Zwingenberg erwartet. Im vergangenen Jahr hatte es den 1. Mai verregnet. Unser Bild entstand 2016 an der Lions-Hütte oberhalb des Fürstenlagers, wo auch in diesem Jahr wieder das Bergsträßer Jazz-Festival mit den Hot Four für Unterhaltung sorgt. Im BA gibt es heute noch einmal alle Stationen und wichtigen Informationen. red/Archivbild: Funck