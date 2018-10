Worms.Der dritte Wormser Genussmarkt findet an diesem Wochenende, 13. und 14. Oktober, im EWR-Kesselhaus und in der Turbinenhalle statt. An rund 40 Ständen gibt es jeweils von 11 bis 18 Uhr Köstlichkeiten aus Worms und der Umgebung. Für Kinder ist der Eintritt frei. Weitere Infos gibt es unter www.genussmarkt.worms.de. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.10.2018