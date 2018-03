Anzeige

Bensheim.Früher gab es die Biermösl Blosn. Mittlerweile haben Christoph, Michael und Karl Well die Formation „Well-Brüder aus’m Biermoos“ gegründet. Als solche sind sie am Donnerstag (15.) in der Weststadthalle zu erleben – in einem gemeinsamen Programm mit dem bayerischen Satire- und Kabarett-Großmeister Gerhard Polt. Beginn ist um 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: hösl