In seiner Werkstatt stellt Jürgen Stollsteimer Brillengläser für Drohnen-Piloten her. Unter dem Mikroskop trägt er Klebstoff auf den Rand einer Linse auf (Bild o.r.). Einen CNC-Glasschleifautomaten hat Stollsteimer umprogrammiert und selbst ermittelte Einstellungen mit Aufklebern daran angebracht (u.r.).

© Miedniak