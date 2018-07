Anzeige

Bensheim.Im Rahmen der Auerbacher Schlossfestspiele ist das Stück „Glorious!“ von Peter Quilter zu sehen. Die wahre Geschichte der Florence Foster Jenkins, der „schlimmsten Sängerin der Welt“, feiert am kommenden Freitag, 13. Juli, um 20 Uhr Premiere. Weitere Vorstellungen finden am 21. Juli sowie 4. August ab 20 Uhr und am 22. und 29. Juli sowie 5. und 12. August ab 19.30 Uhr statt. Bei Regen wird die Aufführung in die Kulturscheune verlegt. zg