Großereignis für Briefmarkenfreunde

Bensheim.Zum zentralen Treffpunkt für Briefmarkenfreunde aus der ganzen Republik wird am Wochenende die Weststadthalle: Erstmals findet in Bensheim der Deutsche Philatelistentag statt – Anlass für ein umfangreiches Programm mit Tagungen, Vorträgen und diversen Ausstellungen sowie Aktionsangebot für junge Besucher. Die Weststadthalle ist geöffnet heute (27.) und morgen (28.) von 9 bis 18.30 Uhr sowie am Sonntag (29.) von 9 bis 15.30 Uhr. hol/Archiv-BILD: zelinger

