Großherzog feiert Geburtstag

Darmstadt.Mit Sonderführungen und einem Konzert feiert das Institut Mathildenhöhe in Darmstadt am kommenden Sonntag, 25. November, im Museum Künstlerkolonie den 150. Geburtstag des Großherzogs Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm zur Ausstellung „Das Neue frisch zu wagen“. Ab 13, 13.30, 14, 14.30 und 15.30 Uhr lädt das wissenschaftliche Team zu sogenannte Speedtouren mit verschiedenen Themen ein.

„Stimmungen“ im Konzert

Um 18.30 Uhr beginnt das Geburtstagskonzert „Stimmungen“ mit sechs Kompositionen von Ernst Ludwig im Bildhaueratelier Andreas Hering. Reservierungen werden unter Telefon 06151/132808 oder per E-Mail an mathildenhoehe@darmstadt.de entgegengenommen, eine Abendkasse gibt es nicht. Tickets müssen am Sonntag bis 18 Uhr an der Museumskasse abgeholt werden. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018