Gute Laune mit Musik vom „Boss“

„I Am Mother“

Thriller mit Oscarpreisträgerin Hilary Swank. Nach der Auslöschung der gesamten Menschheit lagern 65 000 Embryonen in einem geschützten Hochsicherheitsbunker an einem unbekannten Ort. Ein Roboter namens Mutter zieht in der sterilen Umgebung und ohne jeglichen Kontakt zur angeblich gefährlichen Außenwelt ein Mädchen groß, das sie nur Tochter nennt. Eines Nachts, als sich der Roboter gerade zum Aufladen abgeschaltet hat, hört das Mädchen ein Klopfen und lässt heimlich eine verletzte Frau (Hilary Swank) ins Labor. Die verängstigte Fremde behauptet beunruhigende Dinge über Roboter. Und schon bald weiß das Mädchen nicht mehr, ob es seiner mechanischen Mutter noch vertrauen kann. (113 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Gloria – Das Leben wartet nicht“

Julianne Moore tanzt und singt. Arbeiten, lachen, tanzen, singen, sich verlieben: Gloria (Julianne Moore) lebt das normale Leben einer alleinstehenden und zufriedenen 60-Jährigen, deren Kinder aus dem Haus sind. Die neue Beziehung mit Arnold gelingt dagegen nur mäßig. Jede einzelne Kameraeinstellung des Films dreht sich nur um Gloria. Es ist der präzise Blick auf den normalen Alltag einer normalen Frau – mit kleineren Ausschlägen noch oben und nach unten. Regisseur Sebastián Lelio hat den Stoff nach 2013 bereits zum zweiten Mal verfilmt. (102 Minuten)

„Das zweite Leben des Monsieur Alain“

Zurück auf Los. Ein Schlaganfall kann das Leben radikal verändern: Das merkt auch Topmanager Alain Wapler, der nicht nur Teile seines Gedächtnisses, sondern auch seiner Sprache verliert – und sein ganzes Leben neu erfinden muss. Der Regisseur Hervé Mimran hat aus der wahren Geschichte eines Ex-Managers eine rasante Tragikomödie gemacht. Rollstuhl-Rallye auf dem Krankenhausflur und Kauderwelsch-Kommunikation inklusive. Beim komplizierten Start ins zweite Leben hilft Alain eine nette Logopädin. Wirklich amüsant: Hauptdarsteller Fabrice Luchini. (100 Minuten)

„Blinded By the Light“

Mit vielen Songs von Bruce Springsteen. Der Alltag des pakistanisch-stämmigen Teenagers Javed in der britischen Vorstadt Luton ist in den späten 80er Jahren geprägt von Perspektivlosigkeit, Rassismus und seinem Konflikt mit dem strengen Vater. Der verbietet nämlich Partys und Mädchen, und er hält gar nichts davon, dass sein Sohn von einer Karriere als Schriftsteller träumt. Als Javeds Freund Roops ihm zwei Bruce-Springsteen-Kassetten mitgibt, öffnet sich für den Teenager eine völlig neue Welt. Die Musik vom „Boss“ motiviert ihn, endlich seine Träume zu verwirklichen. Regisseurin Gurinder Chadha („Kick It Like Beckham“) drehte den charmanten Gute-Laune-Film, der auf der wahren Geschichte des britischen Journalisten Sarfraz Manzoor beruht und mit seinem mitreißenden Soundtrack voller Springsteen- und 80er-Hits begeistert. (117 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Good Boys“

Zotige Komödie. Drei ziemlich unscheinbar und zunächst total harmlos wirkende Zwölfjährige machen sich daran, endlich das eine oder das andere Mysterium in Sachen Großwerden zu entschlüsseln. Auslöser dieser Odyssee in adulte Gefilde ist das Verschwinden einer Drohne. Das Luftüberwachungsgerät aber, das der kleine Max seinem Vater entliehen hatte, muss unbedingt wieder her. Ansonsten wird das nichts mit der Knutschparty. (90 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Paranza – Der Clan der Kinder“

Teenager in den Fängen der Mafia. Nicola und seine Gang wollen ihren Stadtteil übernehmen und künftig das Sagen haben. Ganz nach dem Vorbild der Mafiabosse, die bislang den Ton angeben und die Geschäftsleute in Neapels Viertel Sanità mit Schutzgelderpressungen drangsalieren. Nicola ist 15 und wird quasi mit dem organisierten Verbrechen groß. Seine Freunde und er möchten auch coole Klamotten tragen, in der Disco nicht mehr vom Türsteher abgewiesen und bewundert werden. Wie man zu alldem in Windeseile kommt, beschreibt der Film nach dem gleichnamigen Roman von Anti-Mafia-Autor Roberto Saviano in schonungslosen Bildern. (105 Minuten, ab 16 Jahre)

„Crawl“

Krokodil-Horror in Florida. Wenn sich ein Hurrikan der Kategorie 5 der Küste Floridas nähert, stehen alle Zeichen auf Alarm. Die Durchsagen im TV tun ein Übriges: Man solle sich so schnell wie möglich mit seinen Liebsten aufmachen, Haus und Hof evakuieren. Haley indes, verkörpert von Kaya Scodelario, ignoriert die Warnungen und Anordnungen; sie möchte zunächst ihren Vater finden. Dieser liegt verletzt unter seinem Haus. Damit nicht genug, bekommt es Haley auch mit gefräßigen Alligatoren zu tun. Der französische Regisseur und Horrorspezialist Alexandre Aja („The Hills Have Eyes“) führte Regie. (87 Minuten, ab 16 Jahre)

„Aardvark“

US-Drama. Im Mittelpunkt dieses Dramas steht Josh Norman, der unter starken Halluzinationen leidet. Immer wieder taucht in diesen Sinnestäuschungen Joshs Bruder Craig auf. Also begibt sich Josh in die Obhut einer Therapeutin. Dass sich diese mit Joshs Bruder einlässt, macht die Sache nicht einfacher. (89 Minuten, ab zwölf Jahre) dpa

