Handgemachte Musik am Lagerfeuer

Lindenfels.Bei jedem Wetter stattfinden sollen die „Lagerfeuer-Konzerte“ am Wochenende am Grillplatz am alten Steinbruch im Lindenfelser Stadtteil Litzelröder. Am Freitag (9.) spielen ab 20.30 Uhr Frank Albersmann und die Band Tombola, am Samstag (10.) folgen ab 20.30 Uhr die Formation Salma mit Sahne sowie Philipp Bölter. Einlass ist jeweils bereits ab 18.30 Uhr. hol/archiv-BILD: kiem

Info: Weitere Informationen und Vorverkauf im Internet unter www.lagerfeuerkonzerte.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.08.2019