Anzeige

Hemsbach.Chansons, Liebeserklärungen und Gartentipps mit den „Edlen Schnittchen“ gibt es am Sonntag, 4. März, in der Kulturbühne Max. Das Chanson-Pop-Programm „Herzrasen“ mit Sarah Ley am Mikrofon und Sarah Zuber am Piano beginnt um 19.30 Uhr. zg