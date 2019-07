Heute beginnt das Auerbacher Bachgassenfest

Bensheim.Zum 33. Mal feiern die Auerbacher ab heute bis einschließlich Sonntag, 12. bis 14. Juli, das Bachgassenfest. Unter dem Motto „Spass in de Gass“ verwandelt sich die Bachgasse bis hoch zum alten Dorfplatz und der Freiwilligen Feuerwehr in eine Festmeile mit Livemusik und Bergsträßer Schoppen. Rund 20 Anbieter sorgen für Unterhaltung und Verpflegung. Offiziell eröffnet wird das Fest heute um 19 Uhr am Parkplatz Neuer Weg. Morgen starten um 16 Uhr die Mini-Schiffe zur Bachregatta. Der verkaufsoffene Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, dazu gibt es einen Kunsthandwerkermarkt und ab 13 Uhr ein Kinderprogramm. Die Bachgasse wird ab der B 3 für den Verkehr gesperrt. An allen drei Tagen erwartet die Besucher Musik. So tritt am Samstagabend Rico Bravo auf (unser Bild). red/Archivbild: Funck

