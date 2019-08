Heute beginnt das Burgfest

Lindenfels.Mit einem Konzert des Männergesangvereins ab 19.30 Uhr im Kurgarten beginnt heute (Freitag) das Lindenfelser Burgfest. Das Programm morgen startet um 20 Uhr mit einem Konzert der Festkapelle am Lindenplatz. Am Abend gibt es ein Feuerwerk über der Burg, anschließend spielt die Band Lärmfeuer. Beim Festzug am Sonntag ab 14 Uhr wird eine Odenwälder Bauernhochzeit dargestellt. Die Burg öffnet um 14.30 Uhr, ab 15 Uhr spielen die Siebenbürger Musikanten und ab 19.30 Uhr Die Gallier. Am Montag ist ab 11 Uhr Frühschoppen mit Musik, um 15.30 Uhr beginnt das Kinderfest. Ab 19 Uhr spielt zum Ausklang die Lindenfelser Trachtenkapelle. zg

