Heute beginnt der 67. Bergsträßer Weinmarkt

Heppenheim.Ab heute (Freitag) bis einschließlich 7. Juli (Sonntag) wird die Heppenheimer Altstadt wieder zur Fest- und Weinmeile: Der 67. Bergsträßer Weinmarkt wird gefeiert. Offiziell eröffnet wird das Fest heute von Bürgermeister Rainer Burelbach und der Bergsträßer Gebietsweinkönigin Carolin Hillenbrand um 19.30 Uhr im Amtshof. Täglich gibt es anschließend Livemusik und Programm auf verschiedenen Bühnen im Amtshof, im Festzelt und an der Schloss-Schule.

Heute Abend erstrahlt von der Starkenburg aus ein Feuerwerk. Der Sonntag beginnt um 11.30 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen an der Schloss-Schule, von 14 bis 16 Uhr gibt es an gleicher Stelle Spiel und Spaß für Kinder. Der Montag (1.) ist Tag der Betriebe mit Sonderaktionen, der Mittwoch (3.) Tag der Jugend mit Partymusik ab 20 Uhr im Festzelt. Am Donnerstag (4.) findet ab 14.30 Uhr der Seniorennachmittag mit Unterhaltungsprogramm im Festzelt statt. Zur öffentlichen Weinprobe mit der Stadtkapelle lädt die Winzer eG für Freitag (5.) ab 17.30 Uhr ins Festzelt ein. Gegen 21.30 Uhr klingt der 67. Bergsträßer Weinmarkt dann am 7. Juli im Amtshof aus. red/Archivbild: Keller

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.06.2019