Heppenheim.Das Straßentheaterfestival „Gassensensationen“ in Heppenheim geht heute weiter. „Die Geschichte vom Winzling“ erzählt Albert Völkl ab 16 Uhr im Hof der „Alten Sparkasse“. Die Vorstellung dauert 30 Minuten. Das Märchen von „Rapunzel“ ist dann um 18.20 und noch einmal um 20.30 Uhr an gleicher Steller an der Reihe (25 Minuten).

Das Theater PasParTouT zeigt seine Vorstellung „Baby-Elephant“ um 17 und nochmals um 20 Uhr im Außengelände des „Saalbau“-Kinos (40 Minuten). Mit „Ratz Pfeifers geheimnisvolle Sagenwelt“ ab 19 Uhr auf dem Kurfürstenplatz und „Freiheit in Krähwinkel“ ab 20 Uhr im „Saalbau“-Kino werden heute auch zwei Eigenproduktionen gezeigt (50 Minuten).

Laternenführung zum Schmunzeln

Auch Leo Bassi tritt heute zweimal auf: um 19 Uhr mit „Erzähler der Welt“ auf dem Kirchplatz (30 Minuten) und um 22 Uhr mit der Show „The Power of Innocence“ auf der Freilichtbühne (60 Minuten). Die Gruppe „Spot the drop“ zeigt um 20.30 und noch einmal um 22.15 Uhr ihr Programm „Vorwürfe und Handgreiflichkeiten“ auf dem Kirchplatz (35 Minuten). Ab 20.30 Uhr präsentiert Joan Catalá sein Programm „Pelat“ auf dem Parkplatz am Amtshof (45 Minuten), bevor eine „Laternenführung zum Schmunzeln“ (60 Minuten) den heutigen Tag der „Gassensensationen“ beschließt. zg