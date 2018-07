Anzeige

Heppenheim.Am heutigen Donnerstag, 19. Juli, starten die Festspiele Heppenheim – nach einer öffentlichen Generalprobe gestern – in die neue Spielzeit. Bis einschließlich 5. August wird nahezu täglich das musikalische Schauspiel „Wie im Himmel“ von Kay Pollak gezeigt. Die Beatles-Story „Backbeat“ feiert am 9. August Premiere und läuft bis 1. September. Dazu gibt es vier Sondershows: „ABBA macht glücklich“ am 24. Juli (Dienstag), „The Johnny Cash Show“ am 31. Juli (Dienstag), „Tom Gaebel singt Sinatra“ am 12. August (Sonntag) und den Hildegard-Knef-Abend „So oder so“ am 2. September (Sonntag). Die Vorstellungen beginnen sonntags um 18 Uhr, zu den Seniorenvorstellungen am 29. Juli und 26. August um 15 Uhr und an allen anderen Tagen um 19.30 Uhr. Montags finden keine Vorstellungen statt. Unser Bild zeigt (von links) die Schauspieler Delio Malaer („Backbeat“) und Jasmin Wagner („Wie im Himmel“), die Intendantin der Festspiele, Sabine Richter, und Peter Offergeld, Leiter des Tourneetheaters des Partners in Hamburg. Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/100816. red/Archivbild: Funck