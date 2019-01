Darmstadt.Die skandinavische Sängerin Ida Sand ist heute (Donnerstag) ab 20 Uhr zu Gast in der Centralstation. Ihre Musik ist geprägt von Jazz, Pop und Folk sowie von „Sweet Soul Music“: Sie singt Soul in all seinen Facetten von Funk über New Orleans bis hin zu Mowtown. Hinzu kommt Sands außergewöhnliche Stimme. zg/Bild: Backstrom

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.01.2019