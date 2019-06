Heute startet das Bensheimer Bürgerfest

Bensheim.Ab heute bis einschließlich Sonntag, 13. bis 16. Juni, findet in Bensheim wieder das beliebte Bürgerfest statt. Ab 17.45 Uhr zieht heute die Bürgerwehr von „Oald Bensem“ mit Spielmannszug an der Bühne am Storchennest ein, wo das Fest um 18 Uhr mit dem Fassanstich eröffnet wird. Täglich gibt es anschließend Livemusik und auch Programm für Kinder auf den verschiedenen Bühnen in der Innenstadt.

Veranstaltet wird das Bürgerfest von diversen Bensheimer Vereinen, die vier Tage lang zum Mitfeiern einladen und sich bei dieser Gelegenheit den Besuchern präsentieren. Am Samstag wird von 11 bis 17 Uhr ein interkulturelles Fest im Rahmen des Bürgerfests gefeiert, zu dem das Integrationsbüro der Stadt Bensheim einlädt. In der unteren Fußgängerzone gibt es dazu zahlreiche Stände sowie ein vielfältiges kulturelles und kulinarisches Angebot. Das Motto in diesem Jahr lautet „Orientalische Küche“. Am Sonntag findet ab 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst am Storchennest statt. Das Gesamtprogramm und weitere Informationen gibt es im Internet. red/Archivbild: Funck

