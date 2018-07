Anzeige

Maria Schoenthaler, eine professionelle Bühnen- und Kostümbildnerin, hat die aufwendigen Kostüme gestaltet, die neben ihrer Pracht noch mehr Authentizität zwischen armer Bauersfrau und wohlgenährtem Kirchenmann vermitteln. Schon der Prolog macht Lust auf mehr: Großspurig kündigen die Geschwister Fioriti eine „Geschichte zwischen Mut und Angst, Freiheit und Unterdrückung, Liebe und Hass“ an.

Im Jahr 1500, noch bevor Martin Luther seine Thesen an der Schlosskirche anschlug, waren Land und Leute beseelt von Glaube, Unglaube und Aberglauben: Wenn das Wetter verrückt spielte oder die Ernte schlecht ausfiel, waren die Hexen schuld. Die allmächtige Kirche musste einschreiten. Und so kam es, dass der ehrwürdige Bischof zu Mainz einen professionellen Hexenjäger in den Odenwald entsandte – auch auf die Tromm, wo die Dinge ihren Lauf nahmen. mk/ü

