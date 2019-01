Die heutigen Bildmotive in unserer Serie führen nach Lindenfels und zeigen ein drastisches „Früher/heute“-Beispiel. An der Stelle in der Burgstraße, an der bis ins Jahr 2011 das Hotel „Hessisches Haus“ stand, klafft heute eine große Lücke. Vor fast genau acht Jahren wurde das Traditionshaus abgerissen.

Das alte Foto links oben zeigt den Zustand des Gebäudes im Jahre 2006. Schon damals

