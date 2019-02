Historiendrama am Hof von Versailles

„Hard Powder“

Liam Neeson in blutrotem Schneegestöber. Ein ansehnliches, begehrtes Skigebiet in den Rocky Mountains. Meterhoch liegt hier der Schnee, während das Thermometer kaum aus dem Minusbereich herauskommt. Tag für Tag wühlt sich Nels Coxman (Liam Neeson) mit seinen Schneemaschinen durch das in der Wintersonne so verlockend glitzernde Weiß. Dem wortkargen Schneepflugfahrer scheint es, aller harten Arbeit zum Trotz, gut zu gehen – gerade erst wurde er von seiner Gemeinde zum „Bürger des Jahres“ bestimmt. Dann aber töten Gangster Nels’ Sohn, und nichts, ist mehr, wie es war. Stattdessen kommt es zu einem blutigen Rachefeldzug. (119 Minuten, ab 16 Jahre)

„Escape Room“

Horror um ein Spiel. Zoey ist eine gute, aber zurückhaltende Studentin. Als sie eines Tages einen Würfel zugeschickt bekommt, der sie und einige andere junge Menschen zu einem Abenteuer einlädt, glaubt sie, dass dies eine Nachricht ihres Dozenten ist. Alle Teilnehmer werden gemeinsam in einen Raum gesperrt und müssen sich mit Geschick und Körperkraft aus diesem befreien – ein sogenannter Escape Room. Doch diesmal ist alles anders, denn schon wenige Minuten nach ihrem Einzug in den Raum offenbart sich dessen Gefährlichkeit. Also müssen Zoey, Danny, Amanda und Ben zusammenhalten, um dieser tödlichen Falle zu entkommen. (99 Minuten, ab 16 Jahre)

„The Hate U Give“

Jugenddrama über Polizeigewalt. Starr ist ein Teenagermädchen zwischen den Welten. Tagsüber geht sie mit fast ausschließlich weißen Kindern auf eine Schule im besseren Teil einer Metropole, aber den Rest der Zeit verbringt sie mit ihrer Familie in einem von Drogenbanden geprägten schwarzen Problemviertel. Auf einer Party trifft sie Khalil wieder, einen Freund aus Kindheitstagen. Als er sie heimbringen will, wird ihr Auto bei einer Polizeikontrolle gestoppt. Ein weißer Polizist hält eine Haarbürste für eine Waffe Khalils und tötet ihn – und Starr muss sich in diesem packenden und nicht nur für Jugendliche komplett empfehlenswerten Drama entscheiden, ob sie zur Anführerin wütender Proteste werden will. (133 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Wie gut ist deine Beziehung?“

Komödie. „Keine Angst vor Veränderung!“ Wenn’s nur so einfach wäre. Steve zumindest, von seiner langjährigen Freundin Carola mit ebendiesen Worten morgens zur Arbeit verabschiedet, möchte eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber auf der Arbeit warten blutjunge Anzugträger mit Berater- und Optimierungsauftrag auf den nicht mehr ganz so blutjungen IT-Spezialisten Steve. Als dann noch sein Kollege und Freund Bob damit rausplatzt, dass seine Freundin ihn von heute auf morgen verlassen hat, beginnt der Zweifel auch an Steve zu nagen. Was, wenn auch Carola heimlich nicht mehr mit ihm glücklich ist? Und wie zum Himmel kann er notfalls neuen Schwung in die bewährte und geliebte Liebe bringen? (110 Minuten, ohne Altersbeschränkung)

„Ostwind – Aris Ankunft“

Forterzählung des Pferdeabenteuers. Bereits zum vierten Mal galoppiert nun der schwarze Hengst Ostwind über die Kinoleinwände. Diesmal werden Mika, das rothaarige Mädchen, und ihr Hengst auf eine Belastungsprobe gestellt. Indessen bemühen sich Mikas Großmama (erneut: Cornelia Froboess), Sam und Herr Kaan darum, Gut Kaltenbach davor zu bewahren, endgültig in fremde Hände zu fallen. (106 Minuten, ohne Altersbeschränkung)

„Ein königlicher Tausch“

Prinzessinnen auf Reisen. Das Historiendrama führt an den Hof von Versailles im Jahr 1721. Es geht um den Frieden zwischen zwei Reichen, Spanien und Frankreich. Um diesen zu sichern, verfällt Herzog Philipp von Orléans auf einen speziellen Plan: Philipps zwölfjährige Tochter Louise Elisabeth wird nach Madrid geschickt, um Thronfolger Don Luis zu heiraten. Dafür geht die erst vier Jahre alte Maria Anna Victoria nach Paris, um Gemahlin von König Ludwig XV. zu werden. Der Film basiert auf einem Roman von Chantal Thomas und auf wahren Ereignissen. (100 Minuten) dpa

