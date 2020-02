Wer durch den Bensheimer Stadtteil Auerbach fährt und die Architektur in der Darmstädter Straße zwischen der Einmündung Bachgasse und der Otto-Beck-Straße unter die Lupe nimmt, der wird zu dem Ergebnis kommen, dass vieles in der städtebaulichen Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte schief gelaufen sein könnte. Da reihen sich schmucke restaurierte Fachwerkhäuser an mehr oder weniger gelungene moderne Fassaden und auch die Höhe der Gebäude ist alles andere als einheitlich.

Dass vor der Veränderung aber nicht alles besser war, zeigt unser heutiges Beispiel, die Darmstädter Straße 184. Das eigentlich in die Umgebung gehörige Kerngebäude hatte man irgendwann mit beidseitigen Anbauten versehen. Als unser Fotograf im Oktober 2012 auf den Auslöser drückte, stand der Abriss des Gebäudes kurz bevor. Ob das Nachfolgegebäude mit seinen drei zur Hauptstraße liegenden Balkonen besser in die Darmstädter Straße passt, soll an dieser Stelle nicht bewertet werden. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.02.2020