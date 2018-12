Hölzerlips – die Räuber vom Odenwald

Bergstraße.Das vielbesungene Räuberleben im grünen Wald war keineswegs so romantisch und frei von Alltagszwängen, wie es vielfach in der Volksliteratur dargestellt wird. Es war vielmehr eine Zeit der Kriegswirren mit Beginn der Französischen Revolution 1789, die Not und Armut über die Bevölkerung brachte und weithin Hungersnöte auslöste.

Fast 15 Prozent der Menschen waren obdachlos und zogen als fahrendes Volk in großer Zahl über die Landstraßen. Diese Vaganten versuchten als Scherenschleifer, Korbflechter und Kesselflicker ihre Familien zu versorgen oder hausierten als Kastenkrämer in den Dörfern mit selbsthergestellten Waren. Um ihr karges Auskommen zu finden, verstießen sie immer wieder gegen geltendes Recht.

Einen einem mit Bildern illustrierten Vortrag erzählt der Geopark-vor-Ort-Begleiter Georg Frohna, dass nicht wenige Vaganten stehlen und betrügen mussten und wie deshalb die Obrigkeit sie unerbittlich verfolgte. Einige Verwegene schlossen sich unter einem Anführer zusammen, um gemeinsam Einbrüche und Raubzüge zu organisieren.

Bis an die Bergstraße unterwegs

Im Odenwald formierte sich die sogenannte Hölzerlips-Bande, die ausgehend vom Winterhauch am Katzenbuckel bis an die Bergstraße unterwegs war. Sie erhielt Unterstützung auch von Bewohnern des Weschnitztals und konnte in vertrauten Wirtshäusern („Kochemer Bayes“) gegen Beuteanteile Unterschlupf und Versorgung erhalten.

Als bei einem nächtlichen Überfall auf eine Reisekutsche bei Hemsbach in der Nacht auf den 1. Mai 18111 ein Schweizer Kaufmann ums Leben kam, wurden von badischer und hessischer Seite intensive Ermittlungen erhoben, die zur Festnahme aller Bandenmitglieder führte. Die Haupttäter wurden zur Höchststrafe verurteilt und in Heidelberg vor Tausenden Schaulustigen mit dem Schwert hingerichtet.

Laut Pressemitteilung hat Georg Frohna zu dieser Thematik einige historische Dokumente ausgegraben. Gewürzt werden seine Ausführungen mit der Gaunerzinken und dem Rotwelsch, der Gaunersprache, heißt es in der Ankündigung des Vortrags. zg

