Holiday on Ice in Mannheim

Mannheim.Holiday on Ice, die erfolgreichste Eisrevue der Welt, gastiert mit neuer Show in der SAP-Arena. Von heute (1.) bis Sonntag (3.) finden mehrere Vorführungen statt. Höhepunkt wird laut Ankündigung der Veranstalter das Gastspiel der beiden Eiskunstlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot heute in der 19.30 Uhr-Vorstellung sein. „In einer emotionsgeladenen Geschichte und mitreißenden Szenen nehmen bis zu 40 der besten Eiskunstläufer der Welt das Publikum mit auf die magische Reise einer international erfolgreichen Showproduktion“, heißt es in der Ankündigung (Karten-Info: Tel. 06251/1008-16). red/BILD: holiday on ice

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.02.2019