„Yesterday“

Romantische Musikkomödie. Jack Malik (Himesh Patel) ist ein erfolgloser Singer-Songwriter, der sich entscheidet, die Gitarre an den Nagel zu hängen. Noch in derselben Nacht kommt es zu einem mysteriösen, weltweiten Stromausfall. Jack wird von einem Bus angefahren, und als er später im Krankenhaus aufwacht, hat nicht nur er zwei Zähne verloren, sondern die gesamte Welt jegliche Erinnerung an die Beatles. Nur Jack erinnert sich noch – er gibt die Musik der Band aus Liverpool als seine eigene aus und wird zum weltweiten Superstar. (116 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Kursk - Niemand hat eine Ewigkeit“

Drama um U-Boot. 118 Männer waren an Bord, als im August 2000 das russische Atom-U-Boot „Kursk“ sank. Während die Matrosen unter Wasser um ihr Leben kämpfen, bangen und hoffen die Familien an Land. Immer wieder scheitern Rettungsversuche, aber die russische Regierung lehnt jede Hilfe von außen ab. Langsam wird die Zeit knapp. - Das Drama um Leben, Tod, Hoffnung und Verzweiflung wurde mit europäischen Top-Schauspielern wie Max von Sydow, Colin Firth, Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Peter Simonischek, Matthias Schweighöfer und August Diehl verfilmt. (117 Min., ab 12 Jahre)

„My Days of Mercy“

Drama über die Todesstrafe. Zwei junge Frauen lernen sich auf Demonstrationen für und gegen die Todesstrafe vor Gefängnissen in den USA kennen. Das Problem: Sie haben völlig konträre Ansichten. Lucy (Ellen Page) und Mercy (Kate Mara) finden trotzdem zueinander. Doch auf der Beziehung lastet etwas sehr Schweres: Lucys Vater sitzt hinter Gittern. Ihm selbst droht die Todesstrafe, weil er seine eigene Frau umgebracht haben soll.

Das Drama, das zugleich ein Liebesfilm ist, beschreibt in schneidender Sachlichkeit, aber auch großer Emotionalität das politische Thema der Todesstrafe. (108 Min., ab 12 Jahre)

„Rebellinnen - Leg’ dich nicht mit ihnen an“

Rasante Komödie. Die Schauspielerinnen Cécile de France, Audrey Lamy und Yolande Moreau haben schon jede für sich in Frankreich einen Status irgendwo zwischen Star und Kult. Als Trio können sie in dieser rasanten Komödie ihre völlig verschieden gelagerten Charaktere voll ausspielen. Die hanebüchene Geschichte des Films, der in seiner Machart an Quentin Tarantino erinnert, pendelt zwischen der Langeweile in einer bizarren Fischfabrik in der französischen Provinz und dem plötzlichen Reichtum des Trios, der ihnen eben auch viel Ärger und ernsthafte Feinde einbringt. (88 Min., ab 16 Jahre)

„Apollo 11“

Spektakuläre Dokumentation über die Mondlandung 1969. Fünfzig Jahre ist es her, dass Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins auf ihren Flug zum Mond geschickt wurden. Für den spektakulären Dokumentarfilm wurden in jahrelanger Fleißarbeit Aufnahmen ausgesucht, die teils so noch nie gezeigt wurden. Im kinotauglichen 70-mm-Format werden ausschließlich historische Filmdokumente genutzt, ergänzt um die in jahrelanger Kleinstarbeit ausgewerteten Audiokommentare von 60 wichtigen Mitgliedern der Mission. Der Film wird meist im Original mit Untertiteln und nur an wenigen Tagen gezeigt (93 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Unsere große kleine Farm“

Dokumentation über Ökobauernhof in Kalifornien. Immer mehr Großstädter, ob in New York, London, Peking oder in Berlin, denken darüber nach, ihrer Stadt den Rücken zu kehren. Immer mehr Menschen denken zudem nach über eine andere, eine nachhaltigere Form der Landbewirtschaftung. Beide Tendenzen spielen eine Rolle in dieser mit eindrucksvoller Bildern aufwartenden Dokumentation, die von einem jungen, kalifornischen Ehepaar berichtet: Als John und Molly Chester eines Tages ihre Wohnung in der Multi-Millionen-Metropole Los Angeles verlassen müssen (das Bellen ihres geliebten Hundes soll zu laut gewesen sein), machen sie sich daran, ihren Traum von einer ökologisch bewirtschafteten Farm zu verwirklichen. (91 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Streetdance - Folge deinem Traum!“

Romantisches Drama. Im Mittelpunkt dieses Tanzfilms steht die junge Barlow (Juliet Doherty). Ihr großes Ziel: Sie würde nur zu gerne die Hauptrolle in einem Broadway-Stück übernehmen. Plötzlich aber findet sich Barlow zwischen zwei Männer wieder: dem berühmten Choreografen der Broadway-Show, Zander (Thomas Doherty), und einem schüchternen Klavierspieler namens Charlie (Harry Javis). (90 Min.) dpa

Kultur, Seite F 2

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.07.2019