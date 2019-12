Hundeprofi, Kindertheater und Musik: Das Programm auf Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Ausverkauft ist bereits das Weihnachtskonzert der Original Blütenweg-Jazzer am Samstag (14.), 20 Uhr. Zuletzt gab es noch Restkarten für das Zusatzkonzert am Sonntag (15.), 18 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Weststadthalle Bensheim

Deutschlands wohl prominentester Hundetrainer, Martin Rütter, präsentiert am Donnerstag (12.), 20 Uhr, sein Live-Programm „Freispruch!“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

„Der gestiefelte Kater“ als Märchenmusical der Musikbühne Mannheim ist heute (10.) und morgen (11.) jeweils ab 9 und 11 Uhr zu erleben. Die Aufführung richtet sich an Kinder ab 5 Jahren (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/177 817). Eine Weihnachtsrevue mit Jeanette Giese, Pete Moss und mehreren Gästen findet am Samstag (14.), 20 Uhr, statt (Kartenvorverkauf: Telefon 0172/715 8774). Das Musical „Die Lernfabrik“ wird von rund 50 Kindern und Jugendlichen am Sonntag (15.), 16 Uhr, zur Aufführung gebracht (Kartenreservierung per Mail an: simonespielmann@aol.com).

PiPaPo-Kellertheater

Die Eigenproduktion „Pfefferkuchen und Gin“ ist am Freitag (13.), 20 Uhr, zu sehen. Ebenfalls um eine Eigenproduktion handelt es sich bei „Der Froschkönig“. Aufführungen gibt es am Samstag (14.) und Sonntag (15.) jeweils ab 15.30 Uhr. Das letzte Jazzkonzert in diesem Jahr findet am Sonntag (15.) ab 19 Uhr statt. Es spielen die New Orleans Originals (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

Die Coverband The Queen Kings spielt am Freitag (13.), 20.30 Uhr, Songs von Queen. Mit neuem Sänger stehen die Southern Rock-Haudegen von Molly Hatchet am Samstag (14.), 20.30 Uhr, auf der Bühne (Karten-Hinweis: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Ausverkauft ist bereits der Poetry Slam Bergstraße am Freitag (13.), 20.30 Uhr. Mit einer Soul/Rock/Funk-Party geht am Samstag (14.), 20.30 Uhr, das Jahresprogramm zu Ende. Es spielt die Formation SamJam (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: Engels/Neu/ Hunstein/Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.12.2019