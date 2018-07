Anzeige

Ende Juli lebt im Überwald die Tradition des Kohlenmeiler-Brauchtums wieder auf: Auf der Raubacher Höhe oberhalb von Schönmattenwag findet die beliebte Köhlerwoche statt, zu der die beiden Vereine GV Harmonie und FC Odin gemeinsam mit dem Köhlerteam einladen. Von 27. Juli (Freitag) bis 5. August (Sonntag) gibt es Lagerfeuerromantik, schwarze Gesellen und originelle Wettbewerbe auf dem Odenwälder Höhenrücken.

Der Startschuss fällt am 27. Juli um 18 Uhr, wenn der Holzkohlenmeiler feierlich entzündet wird. Dann wird die glühende Holzkohle in den Schacht hinabgelassen, so dass das Holz in den folgenden zehn Tagen zur Kohle werden kann, die am Abschlusstag verkauft wird. Dazu gibt es viel Musik, Informationen und so manche Anekdote und witzige Geschichte rund ums Köhlerhandwerk.

Während der Meiler zehn Tage lang unter strenger Bewachung vor sich hin schwelt, freuen sich die Köhler Joachim Sauer und Jürgen Walter über zahlreiche Besucher, die ihren Arbeitstag in gemütlicher Runde bei einer Köhlermahlzeit ausklingen lassen. Am 29. Juli gibt es mittags ein über Holzkohle gegrilltes Odenwälder Wildschwein. Die Bewirtung auf dem Festplatz startet täglich um 10 Uhr. Von 29. Juli bis 5. August gibt es an den Wochentagen ab 18 Uhr und sonntags ab 12 Uhr) zusätzlich ein Tagesessen.