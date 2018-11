„Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“

Neues aus der „Harry Potter“-Welt. In der Fantasy-Fortsetzung schlüpft Oscar-Gewinner Eddie Redmayne erneut in die Rolle von Newt Scamander. Im zweiten der Teil der Filmreihe, die in der Welt von „Harry Potter“ spielt, jagt er den bösartigen Zauberer Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Der sucht nach seiner Flucht Unterstützer für seinen dunklen Plan – er sinnt nach einer Herrschaft der Zauberer über alle nichtmagischen Wesen. Scamander und sein Mentor Albus Dumbledore (Jude Law) müssen ihn stoppen. - Das Drehbuch zu dem Abenteuer schrieb „Harry Potter“-Autorin J. K. Rowling. (135 Min., ab 12 Jahre)

„Juliet, Naked“

Witzige Romanze um Musik und Liebe. Tucker Crowe ist ein geheimnisvoller US-Rockstar, der seit Jahren abgetaucht ist. Der Brite Duncan zählt zu einer kleinen Gruppe von fanatischen Fans, die den Musiker anhimmeln. Als Duncans genervte Partnerin Annie eine eher verhaltene Kritik über Crowes Musik veröffentlicht, meldet sich der verschwundene Star plötzlich bei ihr und stellt damit das Leben der Drei auf den Kopf.

Warmherzig, mit schrägem Humor und Fingerspitzengefühl wurde die Buchvorlage des britischen Bestseller-Autors Nick Hornby verfilmt. Mit Ethan Hawke, Rose Byrne und Chris O’Dowd ist die romantische Komödie hervorragend besetzt. (105 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Loro - Die Verführten“

Berlusconi-Persiflage. Der Zuhälter Sergio Morra hat einen Geistesblitz: Bei einem seiner Mädchen entdeckt er auf ihrem Allerwertesten ein Tattoo des grinsenden Silvio Berlusconi. Fortan hat Sergio nur noch ein Ziel vor Augen: Er will unbedingt die Gunst des italienischen Politikers erringen. Mit wilden Partys auf dem Anwesen neben dessen Villa will er „ihn“, wie Berlusconi oft nur genannt wird, auf sich aufmerksam machen. Sein berühmter Nachbar hat indes ganz andere Kämpfe auszustehen. Gegen Ende seiner zweiten Ehe leidet er unter den bissigen Kommentaren seiner Ehefrau Veronica Lario. Da kommt ein bisschen Ablenkung gerade recht. Doch dann wäscht ein blutjunges Mädchen Silvio den Kopf. (151 Min., ab 12 Jahre)

„Suspiria“

Blutiges Horrormärchen. Im verregneten West-Berlin der 70er Jahre stößt eine junge Amerikanerin (Dakota Johnson) an einer Tanzschule auf finstere Rituale. - Tilda Swinton glänzt in zwei Rollen: als unerbittliche Choreografin Madame Blanc und als ein 82 Jahre alter Psychoanalytiker.

Der Film ist die Neuauflage des gleichnamigen Gruselkultstreifens aus dem Jahr 1977. Die düsteren, bluttriefenden Kinoszenen werden von dem Soundtrack des Briten Thom Yorke von der Rockgruppe Radiohead untermalt. (152 Min.)

„Assassination Nation“

Wenn Hacker-Opfer sich wehren. Facebook, Instagram und Snapchat bestimmen den Alltag von Lily und ihren Freundinnen Sarah, Em und Bex. Sie verabreden sich über Chats und schicken sich lange Sprachnachrichten. Auch wenn sie in ihrer Freizeit miteinander Zeit verbringen, ist ihr Smartphone ihr stetiger Begleiter, dem sie bisweilen mehr anvertrauen als einander.

Genau das wird den jungen Frauen eines Tages zum Verhängnis, als ein anonymer Hacker nicht nur ihre Daten, sondern die ihrer kompletten High School veröffentlicht. Viele pikante Details gelangen an die Oberfläche und schon bald sehen sich die ersten gezwungen, auf ihre ganz eigene Art und Weise darauf zu reagieren: Ein tödliches Chaos bricht aus ... (108 Min., ab 16 Jahre)

„Was uns nicht umbringt“

Deutscher Ensemblefilm. Eigentlich hat Max genug zu tun mit den Dingen und den Menschen, die wichtig sind in seinem Leben: dem melancholischen Hund etwa aus dem Tierheim, den er sich jüngst zugelegt hat, seiner Exfrau, die zugleich seine beste Freundin ist, mit seinen zwei jungen Töchtern und auch mit seinen vielen Patienten. Und dann passiert doch, was der Therapeut im Sinne seiner Professionalität eigentlich stets hat vermeiden wollen. Max verliebt sich in eine seiner Patientinnen: in die spielsüchtige, mit Beziehungsproblemen ringende Sophie. - Als Schauspieler sind August Zirner, Barbara Auer, Bjarne Mädel und Peter Lohmeyer zu sehen. (129 Min., ab 6 Jahre)

„Night School“

US-Komödie. Obschon sich Teddy Walker (Kevin Hart) bisher auch ohne Schulabschluss im Leben hat behaupten können, stößt er nun, da er sich zum Börsenmakler ausbilden lassen möchte, doch an manch Grenze. Also sieht er sich genötigt, an der Abendschule seiner ehemaligen High School den entsprechenden Abschluss nachzuholen. Zusammen mit einer losen Gruppe aus ähnlich veranlagten Verlierer-Typen drückt der, eigentlich ja längst dem Pennäleralter entwachsene Teddy also wieder die Schulbank. Nicht gerechnet indes hat er mit der Strenge seiner Lehrerin, der knallharten Carrie. (111 Min., ab 12 Jahre)

„Der kleine Spirou“

Comic-Legende in Realfilm. Wenn es nach seiner Mutter geht, ist die Zukunft des kleinen Spirou bereits in Stein gemeißelt: Natürlich soll der Bub in die Fußstapfen seiner Vorfahren treten und ebenfalls Hotelpage werden.

Spirou indes sieht das etwas anders, fürchtet er doch, damit einen Gutteil seiner jugendlichen Privilegien einzubüßen: die Freiheit etwa, mit seinen Freunden ein Abenteuer nach dem anderen zu erleben. Die Freiheit, mit seinen Kumpels einen Streich nach dem anderen auszuhecken. Und auch das Mädchen, in das sich Spirou verguckt hat, wäre dann nicht mehr in seiner Nähe.

Der an die legendäre frankobelgische Comic-Reihe „Spirou und Fantasio“ angelehnte Film ist unter anderem mit Pierre Richard besetzt. (86 Min.) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018