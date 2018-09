In der Wildnis vor 20 000 Jahren

„Alpha“

Bildgewaltiges Eiszeit-Abenteuer. „Alpha“ ist der Name eines verwundeten Wolfs mit dem sich ein verletzter, alleingelassener Junge in der Eiszeit-Wildnis vor 20 000 Jahren anfreundet. Zusammen kämpfen sie gegen Schneestürme und wilde Tiere ums Überleben. In dem Abenteuerfilm spielt Kodi Smit-McPhee den jungen Jäger Keda, der den Weg zurück zu seinen Eltern finden muss. Die Herz-Story mit grandiosen Bildern hat auch brutale Szenen. (97 Min.

„Das schönste Mädchen der Welt“

Aktualisierte Liebesgeschichte. Cyril ist intelligent, witzig und einer der besten Rapper weit und breit. Doch das hilft alles nichts. Mit seiner riesigen Nase hat er bei den Mädchen kaum eine Chance – auch nicht bei Roxy. Heimlich ist er in sie verliebt und schreibt die schönsten Songs für sie. Dumm nur, dass Roxy glaubt, dass die Texte von Rick stammen.

In der Neuauflage und modernen Version des Liebesdramas „Cyrano de Bergerac“ gibt es Rap statt romantischer Gedichte unterm Balkon. Der freche, lustige und sehr romantische Film ist besetzt u. a. mit Aaron Hilmer, Luna Wedler, Heike Makatsch und Anke Engelke. (103 Min., ab 12 Jahre)

„Messi and Maud“

Roadmovie über einen übermächtigen Kinderwunsch. Maud trägt vor allem einen großen Wunsch in sich: Sie möchte endlich Mutter werden. Jahrelang hat sie es immer wieder versucht mit ihrem Partner. Und immer ist es schief gegangen. Auf einer Reise durch Südamerika wollen Maud und Frank einen Neuanfang wagen, ein wenig des Traumas verarbeiten und hinter sich lassen. Nach einer weiteren Fehlgeburt aber, mitten auf der Reise, verlässt Maud Frank, um sich alleine in Chile durchzuschlagen. Bei diesem Trip begegnet sie auch einem kleinen Jahre alten Jungen namens Messi. (92 Min.)

„Mr. Gay Syria“

Dokumentarfilm über schwule Flüchtlinge. Husein (24) ist vor dem Krieg in Syrien geflüchtet und hat nun nicht nur mit der Entwurzelung von seiner Heimat zu kämpfen. Er will ein offenes Leben als Schwuler führen, verheimlicht seine Homosexualität aber vor seiner konservativen muslimischen Familie. Der Film begleitet ihn und seine Freunde mehr als ein Jahr lang.

Die Clique initiiert in Istanbul den Wettbewerb „Mr. Gay Syria“. Wer dort gewinnt, soll in nächster Stufe zum internationalen Contest „Mr. Gay World 2016“ nach Malta reisen und ein Zeichen für die Sichtbarkeit schwuler Araber setzen. (87 Min., ab 6 Jahre)

„Phantomschmerz“

Krimineller Taxifahrer verfolgt Chefarzt. Zwei Jahre nach dem Tod seines kleinen Bruders hat der kriminelle Taxifahrer Finn den Mann im Auto, dem er Vertuschung von Fehlern vorwirft: Chefarzt Ben. Als der betrunken in das Taxi einsteigt, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Zu der Gemengelage kommt, dass sich bei Finn eine Beziehung anbahnt – ausgerechnet mit Bens Tochter Ellie. Das wissen die Beteiligten aber natürlich nicht. An einem unheilvollen Abend treffen die drei dann aufeinander. Schüsse fallen. Die Eskalation endet in einem Fall tödlich, für viele immerhin blutig. Ellie muss den Ermittlern nun helfen, den Tatablauf zu rekonstruieren. (ab 12 Jahre)

„The Nun“

Horrorfilm-Ableger über eine dämonische Nonne. Die beiden Grusel-Filme „The Conjuring“ und „The Conjuring 2“ rund um seltsame, übersinnliche Vorkommnisse gehören nicht nur zu den meist gelobten, sondern auch zu den erfolgreichsten Horror-Werken der vergangenen Jahre.

Im zweiten Teil trat erstmals auch eine dämonische Nonne in Erscheinung, der nun ein ganzer Film gewidmet ist: „The Nun“ erzählt von Ereignissen, die zeitlich vor den Geschehnissen der beiden „Conjuring“-Filme angesiedelt sind.

Der Film entführt die Kinobesucher in ein düsteres Rumänien der 1950er Jahre. Dort hat sich, in einem einsam gelegenen Kloster, eine junge Nonne das Leben genommen. Die Kunde vom Tod der Geistlichen gelangt bis in den Vatikan. Von dort wird ein Priester entsandt, der sich des rätselhaften Suizids annehmen soll. (96 Min.) dpa

