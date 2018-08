Anzeige

Weinheim.Eislaufen mitten in der City, das ist ab sofort wieder in Weinheim möglich. Die Bahn ist zehn mal zwanzig Meter groß und bis zum 15. Februar täglich geöffnet: von 10 Uhr vormittags bis 22 Uhr abends. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Natürlich gibt es auch eine winterechte Bewirtung an der Eishütte unter Wärmestrahlern direkt an der Bahn. Besondere Termine sind eine "Modenschau auf Eis" am Samstag (7.) und ein "Königscup" der besten Teams aus den vergangenen Eisstock-Turnieren am 14. Dezember. BILD: oh