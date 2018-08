Anzeige

Seeheim-Jugenheim.Seit nunmehr 30 Jahren, als er seine Band Paddy goes to Holyhead ins Leben rief, ist Harald Kligge alias Paddy Schmidt unermüdlich in Sachen Irish Folk unterwegs. Am Samstag (10.) gastiert er mit seiner Gruppe auf der Freilichtbühne des Schuldorfs Bergstraße. Konzertbeginn ist um 20.45 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540 und 06257/3624). hol/BILD: paddy goes to holyhead