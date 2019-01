Jazz, Swing, Rock, Blues und Folk: Musik aus allen Stilrichtungen, virtuos dargebracht und verbunden mit charmanten Moderationen: Das macht die Studiobühne in Fürth aus. Maximal 56 zahlende Gäste finden in der kleinen Veranstaltungslocation Platz. Den Anfang der neuen Spielzeit macht das Quartett Saxshop am kommenden Sonntag, 27. Januar, ab 17 Uhr. Mit verschiedenen Saxofonen und Klarinette machen die vier begnadeten Musiker jeden Auftritt zum Erlebnis für die Zuschauer – originell und flexibel mit bekannten Popsongs und anspruchsvoller Weltmusik.

Trips mit Superfro

Superfro, eine klassische Jazz-Formation junger Männer mit Bass, Saxofon, Klavier und Percussion, kehrt am 14. Februar um 20 Uhr zurück nach Fürth. Im Gepäck hat die Gruppe mit „Trips“ ihr neues Programm. Dabei geht es um das Thema Reisen: So treffen indonesische Hähne auf norwegische Trolls, um an einer Bar an der Atlantikküste über neue Beziehungsmodelle zu diskutieren. Superfro verspricht „einen Heidenspaß mit Filmmusik für innere Bilder“.

Erfrischend unverblümt

Am 14. März ist ab 20 Uhr die Ober-Ramstädter Formation Lichtenberg, die ihre Kunst „Neue deutsche Folksmusik“ nennt, auf der Fürther Studiobühne zu Gast. Mit einer Mischung aus selbst komponierten Stücken und Songs, deren Texte von bekannten Odenwälder Liedern übernommen wurden, vereint die Gruppe ein bunt gemischtes Publikum. Erfrischend unverblümt und ehrlich besingen die Mitglieder den Odenwald und das Hessenland, erzählen Geschichten aus der Heimat, fördern den Dialekt und erschaffen somit ganz nebenbei neues hessisches Kulturgut.

Sängerin aus Australien

Von Down Under – der anderen Seite der Welt – kommt das Ehepaar Dannielle und Kyle De Andrea. Vermittelt wurde ihr Auftritt in Fürth, am 7. April ab 17 Uhr von einem Freund von Studiobühne-Betreiber Matthias Dörsam, dem Organisten Martin Meixner. Als Sängerin und Songwriterin tourte Danielle De Andrea bereits mit Künstlern wie Joe Cocker, Tom Jones und Sting durch die Welt und hat mit eigenen Hits die Charts gestürmt.

Bekannte Winnetou-Melodien

Am 12. Mai spielen Adax Dörsam und sein Saiten-Kollege Claus Boesser-Ferrari ab 17 Uhr ihre ausgezeichneten „Winnetou-Tapes“ auf der Fürther Bühne, eine Hommage an den Filmmusik-Komponisten Martin Böttcher, der mit seiner Untermalung der berühmten Karl-May-Verfilmungen Weltruhm erlangt und die Jugend der beiden in den dunklen Lichtspielhäusern bereichert hat. Übrigens: Böttcher selbst hat sich bei den beiden Musikern für die gelungenen Interpretationen seines Werkes persönlich bedankt.

Aufregend neu interpretiert

Die Frankfurt City Blues Band hat sich schon vor Jahrzehnten einen Namen gemacht. In dieser Formation spielen Achim Farr und Ausnahmesänger „Andreas The August“ mit. Dieser haucht mit seiner teils rauen, teils sanften und manchmal auch schrillen Stimme der Musik der Band ihre Seele ein. Den Musikern gelingt es immer wieder, den Blues authentisch und doch aufregend neu zu interpretieren. Ihr Auftritt in der Studiobühne findet am 13. Juni ab 20 Uhr statt. Weitere Informationen zur Fürther Studiobühne gibt es online unter www.matthiasdoersam.de/studiobühne. mk

