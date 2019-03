Jazz, Klassik, Weltmusik, Rock, Soul und Comedy in dieser Woche auf Bergsträßer Bühnen

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Swing und Jazz der 60er Jahre wird für Sonntag (31.), 19 Uhr, angekündigt. Es spielt der Pianist Dieter Kordes mit seiner Band (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Theater Mobile Zwingenberg

Nahezu durch die ganze Welt führt die Musik der Formation Trezulé um die Akkordeonspielerin Cathrin Pfeifer. Das Konzert am Freitag (29.) beginnt um 20 Uhr. Am Samstag (30.), 20 Uhr, folgt das Comedy/Kabarett-Duo Männerschnupfen Reloaded (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Parktheater Bensheim

Das Duo d’Accord spielt beim Kammermusikabend am Samstag (30.), 20 Uhr, Werke von Schubert, Braunfels und Messiaen (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/39716). Jeanette Giese erweckt am Sonntag (31.), 19 Uhr, in ihrem Programm „Histörrische Frauen – Europas Töchter“ zwölf bedeutende Personen zu neuem Bühnenleben.

Theater Sapperlot Lorsch

Auf der offenen Bühne des Kultursalons werden heute (26.), 20 Uhr, wieder Kandidaten für den „Lorscher Abt“ gesucht. Hierzu ist der Eintritt frei. Das angekündigte Gastspiel von Volkmar Staub am Freitag (29.) wurde abgesagt, der Comedy-Abend mit Mirja Regensburg am Samstag (30.), 20.30 Uhr ist bereits ausverkauft.

Kurfürstensaal Heppenheim

„Liebe in Variationen“ heißt das Programm der Pianistin Ragna Schirmer, in dem sie Werke von Clara und Robert Schumann zusammengestellt hat – zu hören am Freitag (29.) ab 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Musiktheater Rex Bensheim

Bluesrock mit Popa Chubby gibt es am Donnerstag (28.), 20.30 Uhr. Am Freitag (29.), 20.30 Uhr läuft eine Rock ’n’ Soul-Session mit den Sängern Andreas Kümmert und Andrew Strong samt Band (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: neu/buchenau//miethe/helbig/Veranstalter

