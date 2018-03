Jazz-Preis für Anke Helfrich

Anzeige

Darmstadt.Der Bluebird Award, der vor wenigen Tagen im Jazzinstitut Darmstadt an Anke Helfrich verliehen wurde, ehrte zum 25. Mal eine herausragende Jazz-Persönlichkeit. Der Preis wurde zur Eröffnung von „Muddys Club“ in Weinheim von der „Blue Line Connection“ ins Leben gerufen. Unter anderem wurden Benny Golson, B.B. King oder Eddie Palmieri damit ausgezeichnet. Zuletzt wurde Paul Kuhn im Jahre 2010 damit geehrt.

Jetzt wurde diese Tradition reanimiert. Thomas Rauch von „creativecats – Agentur für Kommunikation“ gestaltete die Urkunde für den Preis. Der Bildhauer und Bildende Künstler Alfred Wolf aus Siedelsbrunn fertigte die Bluebird-Skulptur aus schwarzem Granit und blauem Ahorn.

„Die Pianistin, Bandleaderin und Jazz-Dozentin Anke Helfrich wird mit dem Bluebird 2018 für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Sie hat mit ihrer Arbeit sich um die Förderung, Entwicklung und Verbreitung des Jazz als soziokulturelle Bewegung weltweit besonders verdient gemacht.“ So begann Arndt Weidler seine Laudatio im ausverkauften Kellergewölbe des Jazzinstituts Darmstadt. Der Soziologe stellte einen engen Zusammenhang zwischen der Person Anke Helfrich und ihrem künstlerischen Schaffen her. „Ihre Unverstelltheit, ihre Freimütigkeit und ihr Mut in der Auseinandersetzung mit dem Gegenüber, mit seiner Geschichte, mit dem Erlebten, sind in vielerlei Hinsicht einzigartig,“ betonte der Jazzexperte. „Anke gibt so viel mehr auf der Bühne und in ihrer Musik von sich selbst preis als die allermeisten Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker ihrer Klasse. Und damit bringt sie von ihrem Naturell und Temperament (...) eben genau das mit, was sich viele Jazzkolleginnen und -kollegen jahrelang hart erarbeiten müssen. Selbst den Allergrößten gelingt es manchmal nie jene Offenheit und Zugewandtheit zu entwickeln, die dafür Sorge trägt, dass ihre Musik intuitiv, vom Herzen her, verstanden wird. Von Kollegen und Kolleginnen … und vom Publikum gleichermaßen.“