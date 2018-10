Jazz, Rock, Comedy und Kabarett: Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Bergstraße.Das Bensheimer PiPaPo-Theater wird am Sonntag (28.) wieder einmal zum Jazzkeller. Es spielt ab 19 Uhr Papa’s Finest Boogie Band (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Im Zwingenberger Theater Mobile ist am Freitag (26.), 20 Uhr, der Comedian Moritz Netenjakob mit seinem Programm „Das Ufo parkt falsch“ zu erleben. Das Konzert mit Quadro Nuevo am Samstag (27.) ist bereits ausverkauft (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Ebenfalls bereits ausverkauft ist das Konzert des Ex-Deep Purple-Bassisten Glenn Hughes am Donnerstag (25.) im Bensheimer Musiktheater Rex. Hier gastiert außerdem am Samstag (27.), 20.30 Uhr, die englische Hardrock/Glamrock/Rhythm & Blues-Formation The Quireboys (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Fünf Termine meldet das Lorscher Theater Sapperlot in dieser Woche. Die Gastspiele von Dave Davis am Mittwoch (24.) sowie des Programms „Comedy Royal“ am Samstag (27.) sind bereits ausverkauft. Am Donnerstag (25.), 20.30 Uhr, schaut wieder einmal der Kabarettist Arnulf Rating (früher bei den Drei Tornados) vorbei. Am Freitag (26.), 20.30 Uhr, folgt Comedy mit Tino Bomelino und am Sonntag (28.), 19.30 Uhr, schließlich Kabarett mit HG Butzko (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILDer: schüssling/Kriemann Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.10.2018