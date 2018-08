Anzeige

Bensheim.Das Bergsträßer Jazz-Festival kommt wieder mitten in die Stadt: Wie in jedem Jahr, gastiert die Konzertreihe am kommenden Samstag (18.) unter freiem Himmel am Bürgerwehrbrunnen (Fußgängerzone). Unter dem Motto „Jazz von 10 bis Zehn“ gibt es zwölf Stunden lang ein musikalisches Programm. Es spielen folgende Bands: Rent Party Hot 4 (ab 10, ab 14 und ab 18 Uhr); Joe Wulf and the Gentlemen of Swing (von 11 bis 14 Uhr); Papa Legba’s Blues Lounge (von 15 bis 18 Uhr) sowie B. B. & The Blues Shacks (ab 19 Uhr). Der Eintritt ist frei. hol/BILD: veranstalter