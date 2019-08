Saxofonist Tony Lakatos spielt am Sonntag in Darmstadt. © Lakatos

Darmstadt.Im Rahmen der Open-Air-Reihe „Expanding Jazz“ spielt am Sonntag, 11. August, Tony Lakatos ab 17 Uhr im Rodensteiner Hof des Hessischen Landesmuseums Darmstadt. Der Titel des Konzerts lautet „Jazz meets Blues, Swing and Bebop“. Lakatos ist erster Saxofonist der hr Bigband und tritt gemeinsam mit Jean-Yves Jung, Jean Marc Robin und Thomas Langer auf. Tickets gibt es an der Tageskasse. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.08.2019