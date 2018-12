„Je höher ich komme, desto schöner werden die Trümmer“

Bergstraße.Eine 14-tägige Sommerfrische verlebte vom 17. Juli bis 1. August 1937 ein Radebeuler Buchhändler in der hiesigen Region: Ernst Claußnitzer hatte sich in Neckargemünd in der Villa Lettow-Vorbeck in der Schützenhausstraße einquartiert. Er war ein kunstsinniger Mensch und ein ausgesprochener Schlösser- und Burgenfreak. Über seine jährlichen Urlaube verfasste er umfangreiche Reisetagebücher,

...