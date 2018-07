Anzeige

„Papillon“

Remake kommt ins Kino. 1973 lockte das Drama „Papillon“ die Menschen in Scharen in die Kinos. Steve McQueen und Dustin Hoffman sind darin als zwei Gefangene zu sehen, die aus einer berüchtigten Strafkolonie in Französisch Guayana fliehen wollen. Vorlage waren Romane von Henri Charrière, der in den Büchern eigene Erlebnisse verarbeitete. Nun kommt der Filmklassiker von Franklin J. Schaffner in einer Neuauflage ins Kino. Der Däne Michael Noer hat das Remake actionreicher als das Original inszeniert, mit dem britischen Schauspielstar Charlie Hunnam als muskelbepacktem Papillon und Rami Malek als Fälscher, der zwar viel Geld ins Lager geschmuggelt hat, aber für das extreme Leben dort nicht hart genug ist. Die beiden freunden sich an und beschließen, mit Hilfe von Degas Geld ihre Flucht zu finanzieren. (132 Minuten, ab 12 Jahre)

„Ein Lied in Gottes Ohr“

Quirlige Gesellschaftskomödie. In „Ein Lied in Gottes Ohr“ geht es um einen Rabbi, einen Priester und einen Imam. Was zunächst wie der Beginn eines Witzes klingt, ist in diesem Fall die schräge Grundidee des Films, der darüber hinaus ein großes, ein durchaus sensibles Thema anspricht: religiöse Toleranz.

Ausgerechnet in einer Band sollen die drei Geistlichen zueinander finden. Die Idee dazu stammt von einem ziemlich verzweifelten Musik-Produzenten, der dringend mal wieder einen Hit landen muss. Dazu hat er allerdings gerade einmal sechs Monate Zeit.

Doch ob er allerdings wirklich mit dieser multikonfessionellen Boygroup reüssieren kann, das erscheint mehr als fraglich. (89 Minuten, ab 12 Jahre) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.07.2018