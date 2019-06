Johannisfest mit bayerischem Einschlag

Lorsch.Den Begriff der „Wiesn-Gaudi“ verbindet man eigentlich mit dem Oktoberfest in München. Jetzt soll es eine solche „Gaudi“ auch in Lorsch geben – und das mitten im Juni: Erstmals wird das Johannisfest am Wochenende mit einem bayerischen Schwerpunkt gefeiert.

Das Johannisfest selbst läuft von heute (14.), 19 Uhr, bis einschließlich Montag (17.) täglich bis in die Abendstunden. Die erwähnte „Wiesn-Gaudi“ gibt es am Samstag (15.) ab 18.30 Uhr mit Prämiierung der besten Dirndl- und Lederhosen-Kostüme. Der Kreativmarkt auf dem Karolingerplatz findet am Samstag (15.) von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag (16.) von 11 bis 18 Uhr statt. Ebenfalls am Sonntag gibt es ab 16 Uhr ein Darts-Turnier. Das abschließende Brillant-Feuerwerk wird am Montag (17.) ab 22.45 Uhr gezündet. hol/BILD: lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.06.2019