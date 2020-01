Kabarett, Comedy, Shakespeare und Musik: Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

7 Fotos ansehen © Veranstalter

Theater Mobile Zwingenberg

„Reusch rettet 2019“: Der kabarettistische Jahresrückblick mit Stefan Reusch läuft am Freitag (31.), 20 Uhr. Nur noch Restkarten gab es zuletzt für das Konzert der Formation Cairo Steps am Samstag (1.), 20 Uhr, die laut Ankündigung ägyptische und orientalische Rhythmen mit Jazz, Klassik und Improvisation verbindet (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Parktheater Bensheim

Die Shakespeare-Komödie „Was Ihr wollt“ steht heute (28.), 20 Uhr, auf dem Programm. Es gastiert eine Produktion des Theaters Furioso Berlin. Ausverkauft ist das Gastspiel des Kabarettisten Lars Reichow am Samstag (1.), 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Kellertheaters gibt es am Samstag (1.), 20 Uhr, einen Jubiläumsabend mit Sketchen und Einaktern. Die Eigenproduktion „Der Froschkönig“ ist am Sonntag (2.), 15.30 Uhr, zu sehen (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

Der Gitarrist Bernard Allison ist Sohn von Luther Allison. Heute (28.), 20.30 Uhr, will er beweisen, dass auch er den Blues zu spielen weiß. Songs von Volbeat gibt es am Freitag (31.), 20 Uhr. Es spielt die Coverband Rebel Monster (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

„Das Beste aus 20 Jahren“ präsentiert der Comedian Johannes Scherer bei seinen beiden Gastspielen am Donnerstag (30.) und Freitag (31.), jeweils 20.30 Uhr. Beide Termine sind bereits ausverkauft, stehen allerdings noch unter Vorbehalt, weil Scherer erkrankt ist. Nach letztem Stand finden sie statt. Am Samstag (1.), 20.30 Uhr, verbinden die Töpelkings kurpfälzische Mundart und Musik. Nur noch Restkarten gab es zuletzt für den Comedyabend „Unter Kreuzfahrern“ mit Michael Eller am Sonntag (2.), 19.30 Uhr (Vorverkauf: Tel. 06251/970 538). hol/BILD: Gundacker/Grey/Veranstalter

