Bergstraße.Zum Salonkonzert „Krach im Hause Mozart“ (Bild links oben) lädt das Theater Mobile in Zwingenberg in dieser Woche ein. In den Rollen von Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart geben Walter Renneisen und sein Sohn Mathias einen Vater-Sohn-Konflikt als ungewöhnliches Brieftheater wieder. Begleitet werden sie dabei von der russischen Pianistin Ekaterina Kitáeva, die den Abend mit der Ouvertüre zur „Hochzeit des Figaro“ unbeschwert ausklingen lässt. Zu hören ist das Salonkonzert am kommenden Freitag und Samstag, 23. und 24. Februar, jeweils ab 20 Uhr sowie am kommenden Sonntag, 25. Februar, ab 18 Uhr. Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/7707660.

Hits von Joe Cocker

Im Musiktheater Rex in Bensheim gibt es in dieser Woche drei Veranstaltungen. Die größten Hits von Joe Cocker spielt die Band Mad Dogs Unchained (Bild rechts oben) mit Mitgliedern der Originalband des Kultrockers am Donnerstag, 22. Februar. Songs aus den 60er und 70er Jahren mit der CCR Revival Band gibt es am Freitag, 23. Februar. Auf Jubiläumstour macht die Deep-Purple-Tributeband Demon’s Eye (Bild links unten) dann am kommenden Samstag, 24. Februar, im Rex Station. Zu 50 Jahre Deep Purple und 20 Jahre Demon’s Eye gibt es das Beste aus der Blackmore- und Lord-Ära von 1968 bis 1993. Als Special Guest ist der Ex-Rainbow-Sänger Doogie White mit dabei. Alle drei Konzerte beginnen um 20.30 Uhr, Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/100816.

Ein unmögliches Konzert

Auch im Theater Sapperlot in Lorsch gibt es in dieser Woche drei Veranstaltungen. Los geht es am Donnerstag, 22. Februar, mit dem Programm „Nacktgeflüster“ von Simone Fleck, eine Mischung aus Tanz, Gesang und Kabarett. Ein „Impossible Concert“ – ein unmögliches Konzert – gibt das Duo Stenzel und Kivits (Bild rechts unten) dann am kommenden Freitag, 23. Februar. Die Comedyshow beinhaltet Improvisation und Persiflagen, außerdem Jazz, Pop und Folklore mit außergewöhnlichen Musikinstrumenten. Das Duo Suchtpotenzial sorgt am Samstag, 24. Februar, im Sapperlot für „Eskalatiooon!“. Es geht um Veganer, Fitnesswahn, Smartphone-Süchtige und vieles mehr. Alle drei Veranstaltungen beginnen um 20.30 Uhr, Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/970538. red/Bilder: zg/Sapperlot