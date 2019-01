Kabarett, Jazz, Klassik, Blues und mehr: Termine auf Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Der kabarettistische Jahresrückblick „Reusch rettet 2018“ mit Stefan Reusch beginnt am Freitag (18.) um 20 Uhr. Am Samstag (19.), 20 Uhr, folgt ein Konzert mit der Bergsträßer Celtic-Folk/Rock-Formation Garden of Delight (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Marstall Heppenheim

Jazz mit der Baritonsaxofonistin Kira Linn und ihrem Lintett gibt es am Mittwoch (16.) ab 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Werke von Barber, Ravel und Beethoven spielt das Vision String Quartet bei seinem Kammermusikabend am Samstag (19.), 20 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/39716).

Musiktheater Rex Bensheim

Die Hamburg Blues Band gibt sich am Freitag (18.), 20.30 Uhr, wieder einmal die Ehre. Zur Besetzung gehören diesmal laut Ankündigung u. a. Micky Moody, Krissy Matthews und Stefan Stoppok (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Geschichten und Musik vom Meer sind unter dem Titel „60 000 Seemeilen“ am Donnerstag (17.), 20.30 Uhr. Es gastieren der Schauspieler und Sänger Hans-Martin Stier und die Shipping Company. Die Veranstaltungen mit Rosemarie Warth („... sonst nix“, 19.1., 20.30 Uhr) und Evi Niessner („100 Jahre Piaf – Chanson Divine“, 20.1., 19.30 Uhr) sind bereits ausverkauft (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: Nikkwork/stier/veranstalter

