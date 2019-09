Kabarett, Lesung und Kindertheater

Darmstadt.In der Centralstation gibt es in dieser Woche drei Veranstaltungen. Morgen (Donnerstag) ist Kabarettist Christoph Sieber mit seinem Programm „Mensch bleiben“ zu Gast. Bitterböse und gnadenlos realistisch wirft er dabei einen Blick auf die heutige Zeit und fragt: Was wird man über uns sagen in 30 Jahren? Am Freitag, 6. September, liest Autorin Alina Bronsky aus ihrem Roman „Der Zopf meiner Großmutter“, einer bewegenden Familiengeschichte. Beide Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Zu dem Tanzstück „Rock wie Hose“ von Célestine Hennermann lädt die Centralstation Kinder ab drei Jahren für Sonntag, 8. September, ab 14 und ab 16 Uhr ein. Am Montag, 9. September, wird es ab 9 Uhr wiederholt. zg

